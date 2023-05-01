Ставка на АЕС і відновлювані джерела: Кабмін схвалив енергетичну стратегію до 2050 року

Кабмін за поданнням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

"Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що відповідні цілі досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Стратегії, зокрема, враховані: наслідки російсько-української війни та необхідність децентралізації електрогенерації для поліпшення стійкості системи, приєднання енергосистеми України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E), наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії тощо).

Крім цього, враховані міжнародні зобов'язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів, а також - децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

Попередня енергетична стратегія України до 2035 року була схвалена урядом Володимира Гройсмана у 2017 році.

Нагадаємо:

Україна планує прискорити розвиток генерації на відновлюваних джерелах із доведенням її частки в енергетичному міксі країни до 50% паритетно з атомною генерацією.

Економічна правда