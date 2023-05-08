Укрпошта оновила сервіс переадресації посилок: як працює

Національний поштовий оператор Укрпошта оновив сервіс переадресації відправлень - послуга доступна для трьох видів посилок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Послуга переадресації діє для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи", оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях", – пише компанія.

Вартість переадресації становить 50 грн та оплачується під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки.

В Укрпошті додали, що в майбутньому планують доопрацьовати опцію оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.

Подати заяву на переадресацію можна на сайті Укрпошти в розділі Послуги / Переадресація відправлення.

Для цього необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.

Нагадуємо:

Укрпошта торік зазнала фактичний збиток у розмірі 1,26 мільярда гривень, однак отримала чистий дохід від реалізації товарів та послуг у сумі 10,3 мільярда гривень.