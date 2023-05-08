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Регулятор проведе планову перевірку "Укренерго"

Понеділок, 8 травня 2023, 13:05 - Олексій Павлиш

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) за ініціативою "Укренерго" проведе планову перевірку компанії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

Зазначаэться, що Комісія 9 травня розпочне проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК "Укренерго".

У регуляторі пояснили, що, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю, датою початку відповідної перевірки "Укренерго" визначили 21 вересня 2023 року.

Водночас "Укренерго" звернулось з проханням перенести перевірку на більш ранній період - на березень або травень 2023 року, з метою запобігання розбалансуванню фінансової стійкості компанії.

"Регулятор пішов на зустріч ліцензіату та змінив дату початку проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК "Укренерго" з 21 вересня на 9 травня 2023 року.

Відповідне рішення було зафіксоване у постанові НКРЕКП від 4 квітня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Регулятор і "Укренерго" звинуватили один одного у затримці відновлення експорту електроенергії до Словаччини

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, прийняла рішення про позапланову перевірку НЕК "Укренерго" через припинення експорту електроенергії до Словаччини.

Економічна правда

енергетика НКРЕ Укренерго
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