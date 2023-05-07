Apple рятується від уповільнення в США та Китаї завдяки ринкам, що розвиваються

Компанія Apple звертає свою увагу на ринки, що розвиваються, в той час, коли зростання в США, Японії та Китаї тільки сповільнюється.

Про це пише Bloomberg.

Головний виконавчий директор Apple Тім Кук вказав на рекордні продажі в багатьох країнах світу. Мексика, Індонезія, Філіппіни, Саудівська Аравія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати мали найкращі квартальні продажі за останній період.

А Малайзія, Бразилія та Індія продемонстрували найкращі в історії березневі показники.

Нещодавно він відвідав Індію, де Apple щойно відкрила свої перші роздрібні магазини, і говорив про потенціал цієї країни як наступного Китаю.

За словами фінансового директора Apple Луки Маестрі, відродження iPhone у цьому кварталі відбулося завдяки ринкам, що розвиваються, у Південній Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Про більш розвинені ринки Apple повідомила менше хороших новин. Продажі впали в США, Японії та Китаї, що призвело до загального зниження приблизно на 3%.

"Де наші результати в цьому кварталі були дійсно блискучими, так це на ринках, що розвиваються, і ми не могли б не пишатися результатами, які ми там отримали", - сказав Кук.

Хоча результати Apple були позитивно сприйняті минулого тижня, деякі аналітики занепокоєні тим, що компанія може бути приречена на роки повільного зростання.

Головний меседж Apple полягає в тому, що у компанії є ще багато можливостей для розширення на нових ринках і залучення клієнтів на свою платформу.

Нагадаємо:

Продажі iPhone компанії Apple Inc. відновилися в минулому кварталі, що допомогло найдорожчій компанії світу перевершити прогнози щодо прибутків і пережити загальногалузевий спад, який зашкодив більшій частині її продуктової лінійки.