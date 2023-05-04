ЄЦБ очікувано підвищив ставки на 25 б.п., аби стримати інфляцію

Європейський центральний банк у четвер, 4 травня, очікувано підвищив три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

Відповідно, процентну ставку за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде підивщено до 3,75%, 4,00% та 3,25% відповідно з 10 травня 2023 року.

Регулятор вважає, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і має намір приймати подальші рішення з урахуванням даних, що надходять, і оцінки інфляції.

У Європейському центробанку наголосили, що при цьому ці рішення підтримуватимуть ставки на достатньо обмежувальному рівні, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%.

"Ключовий показник інфляції знижується в останні місяці, проте базовий ціновий тиск залишається сильним. Останні підвищення ставки істотно впливають на грошово-кредитні умови та умови фінансування в єврозоні, тоді як швидкість і масштаб впливу на реальний сектор економіці залишаються неясними", - додали в центробанку.

Також ЄЦБ планує припинити реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються, в рамках програми викупу активів (APP) у липні цього року.

До кінця червня центробанк скорочуватиме обсяг активів на своєму балансі на 15 млрд євро на місяць.

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Федеральна резервна система США підвищила процентні ставки на чверть відсоткового пункту – очільник ФРС Джером Павелл натякнув, що це може бути останнім підвищенням перед павзою.

Економічна правда