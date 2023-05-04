ТІС хоче судитися з Мінінфраструктури через портові збори

Одна з найбільших українських стивідорних компаній ТІС планує звернутися до суду через скасування Міністерством інфраструктури норм щодо отримання приватними компаніями частини корабельних зборів у порту "Південний".

Про це йдеться в заяві компанії ТІС.

У компанії апелюють до того, що як є одним із найбільших учасники галузі морських вантажоперевезень, та при цьому "вкотре отримуємо надзвичайно вагому інформацію, що безпосередньо впливає на тисячі наших співробітників, не із прозорого діалогу з державою, не у рамках консультацій, а із соціальних мереж силового відомства".

"Це, проміж іншого, дає нам підстави вважати обґрунтування про брак коштів у АМПУ – фіктивним, а рішення МІУ продиктованим не інтересами галузі, а тиском силовиків", – заявили у ТІС.

Йдеться про повідомлення Національного антикорупційного бюро, з якого стало відомо про скасування норми, яка дозволяла приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний". Така норма діяла з 2015 року.

Так, у середині квітня наказом №148 міністерство внесло зміни до наказу №281, чим визначило, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) знову отримуватиме всі 100% корабельних зборів у порту, зокрема – порту "Південний". У міністерстві пояснили це рішення нестачею фінансування АМПУ під час війни.

Саме за наказом №281 від 24 липня 2015 року НАБУ винесло підозру ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському за звинуваченням у завданні АМПУ у період з 2015 по 2021 років збитків на понад 43 млн доларів.

"Вважаємо це рішення (наказ №148) незаконним та маємо намір найближчим часом оскаржити його у суді", – заявили у ТІС.

У компанії стверджують, що частка корабельного збору, яку вони отримували з 2015 року, накопичувалась на цільовому рахунку для підтримання глибин у робочому та безпечному стані.

"Ми маємо намір звернутися до суду для оскарження небезпечного рішення, яке на довгі роки закриє Україні будь-які можливості залучення іноземних інвесторів. Інвестиційний клімат руйнується набагато швидше, ніж репутація НАБУ, а відбудовується десятками років", – заявляють у ТІС.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувало норму, яка дозволяла приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний".

22 лютого 2023 року НАБУ та САП повідомили Пивоварському про підозру у зловживанні службовим становищем, яке нібито завдало державі збитків на суму понад 30 мільйонів доларів у 2015 році.

У березні за Пивоварського була внесена застава у 10 млн грн.

Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.