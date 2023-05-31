Міністр енергетики прокоментував підвищення тарифів на електроенергію

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Після підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів субсидії та розмір нічного тарифу збережуться.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Субсидія на оплату електроенергії збережеться, і, більше того, розраховуємо, що її буде збільшено за рахунок того, що більше споживачів її потребуватимуть", – заявив Галущенко.

Міністр запевнив, що збережеться і нічний тариф на електроенергію, що становить 50% загального тарифу.

Другого етапу підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів наразі не передбачено.

"Зараз другий етап не передбачається. Більше того, наші розрахунки дали змогу зменшити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, пропонований НКРЕКП на першому етапі підвищення, до 2,64 грн/кВт-год", - сказав міністр.

Галущенко зазначив, що загалом положення про покладення спецзобов'язань щодо забезпечення доступної електроенергії населення не змінилося, компенсувати різницю в тарифі для населення, який він назвав усе одно пільговим, і ринковою ціною ресурсу (орієнтовно 5,5 грн/кВт-год), будуть, як і раніше, НАЕК "Енергоатом" і ПАТ "Укргідроенерго" за чинним механізмом.

Проте міністр зазначив, що у зв'язку з підвищенням тарифів також розглядається питання зміни прайскепів на ринку електроенергії.

Нагадуємо:

Кабмін ухвалив рішення встановити з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ.

До цього було 1,44 грн/кВт-год при споживанні 250 кВт-год на місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

НКРЕКП пропонувала встановити на першому етапі підвищення тариф у 2,88 грн/кВт-год без прив'язки до обсягів споживання.