Спілка підприємців виступила проти підвищення ПДВ на пальне

Спілка українських підприємців закликає уряд відстрочити терміни підвищення ставок податку на додану вартість та акцизів на пальне і відмовитися від їх підвищення з 1 липня.

Про це йдеться у пресрелізі СУП.

На думку асоціації, таке рішення є несвоєчасним, не має економічно виправданого ефекту, збільшить собівартість продукції українських виробників та збільшить витрати пересічного громадянина.

"Орієнтовна вартість пального зросте: А95 – на 12 грн за літр, дизель – на 8 грн за літр, газ – на 3 грн. Це навантаження відчують всі виробники та мікро-бізнес, орієнтований на експорт, адже логістичні компанії вимушені будуть підняти ціни на доставку, яка в умовах закритого неба відбувається тільки автотранспортом", – йдеться в повідомленні.

Збільшення ПДВ з 7% до 20% та акцизу призведе до додаткових надходжень до бюджету на 8 млрд. грн на місяць, а прямі та непрямі втрати платників податків та споживачів товарів та послуг становитимуть понад 10 млрд. грн на місяць, підрахували в Спілці.

"Крім того, у ціну будь-якого продукту закладена вартість енергоносіїв, зокрема, пального. Найбільша така вартість закладена в продуктах харчування, тож підвищення цін на паливо призведе до очікуваного збільшення вартості продуктів щонайменше на 15-20%", – заявили в СУП.

Підвищення цін на продукти харчування та падіння купівельної спроможності населення призведе до суттєвого скорочення витрат населення на все, що не є товарами першої необхідності. І бізнес, який і так буде обтяжений більшими витратами, постраждає ще і через зменшення попиту на товари і особливо послуги. Це, в свою чергу, призведе до скорочень робочих місць, та росту рівня безробіття.

Підвищення ПДВ та акцизів може призвести до збільшення частки нелегального тіньового ринку нафтопродуктів, і бажане наповнення бюджету за рахунок підвищення податків на паливо буде відбуватись лише в короткій та середньостроковій перспективі, вважають підприємці.

"Збільшення вартості пального призведе до зменшення об’ємів його реалізації, збільшення кількості дешевшого фальсифікату, продажу пального через готівку чи поза касою, зрештою – до загального падіння економіки і як наслідок – падіння доходів держбюджету в перспективі, що недопустимо з огляду на сьогоднішній стан економіки в Україні", – йдеться в повідомленні.

Аргументи на користь відтермінування підвищення з 1 липня ставок ПДВ та акцизів на пальне Спілка виклала у листі, направленому Голові комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву та міністру фінансів Сергію Марченку.

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Економічна правда