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Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі зросла – НБУ

Середа, 31 травня 2023, 18:50 - Олексій Павлиш

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 01 квітня.

Про це повідомили в НБУ.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля - зменшився на 11,1 млрд грн.

Сума непрацюючих кредитів становить 435,3 млрд грн. Більшість - 326 млрд грн - припадає на банки з державною часткою участі.

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Нагадуємо:

Станом на 1 квітня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 38,8% та зросла на 0,7 в. п. порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг непрацюючих кредитів за квартал виріс на 2 млрд грн до 434 млрд грн.

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% орівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

У січні обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зріс на 5,6 млрд грн.

У лютому обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 2,5 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля - на 13,8 млрд грн.

Економічна правда

НБУ кредити
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