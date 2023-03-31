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Обсяг непрацюючих кредитів у лютому зменшився на 2,5 мільярда

П'ятниця, 31 березня 2023, 20:49 - Олексій Павлиш

У лютому обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 2,5 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля - на 13,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, частка непрацюючих кредитів (NPL, non-performing loan) у банківському секторі  станом на 1 березня становила 38,5% порівняно з 38,2% на 1 лютого.

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Нагадуємо:

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% орівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

У січні обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зріс на 5,6 млрд грн.

Економічна правда

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