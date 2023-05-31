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Україна отримала чергові 1,25 мільярда доларів від США через Світовий банк

Середа, 31 травня 2023, 12:58 - Олексій Павлиш

Україна отримала від США 1,25 млрд дол фінансової підтримки в рамках проєкту Світового банку PEACE.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

Раніше повідомлялось, що іноземні партнери у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) надали Україні 14,5 млрд дол.

Метою проєкту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів залучить ще один грант для відновлення української системи охорони здоров’я - на понад 350 мільйонів гривень від Світового банку.

Економічна правда

Україна Світовий банк Шмигаль
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