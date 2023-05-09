Україна отримає ще 350 мільйонів від Світового банку: на що підуть кошти

Кабінет Міністрів залучить ще один грант для відновлення української системи охорони здоров’я - на понад 350 мільйонів гривень від Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, кошти будуть залучені в межах проекту "Heal Ukraine", який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.

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