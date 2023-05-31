Автомобільні пункти пропуску передають від митників до Агентства відновлення – але не всі

Мінвідновлення

До 1 червня усі автомобільні пункти пропуску повинні передати від Державної митної служби до Державного агентства відновлення, проте три великі пункти на кордоні з Польщею залишаються у власності Митниці.

Про це у коментарі ЕП розповів заступник міністра розвитку громад, регіонів та територій Сергій Деркач.

Уряд схвалив рішення про передачу всіх пунктів пропуску від Митниці до Агентства відновлення 24 березня. Процес має бути завершений до 1 березня.

Проте передати всі не вдасться – винятком стали три великі пункти пропуску на кордоні з Польщею: "Рава-Руська - Хребенне", "Краківець - Корчова" та "Шегині - Медика".

Причина полягає в тому, що під розвиток цих пунктів пропуску Митниця раніше залучила пільговий кредит у Польщі, за якими польські компанії, обрані на тендері, розбудовуватимуть ці пункти, пояснює Деркач.

Цей кредит загальною сумою у 100 млн дол був наданий ще у 2015 році, проте накрикінці 2019 року Україна відтермінувала кінцеву дату укладання контрактів із польськими компаніями для виконання робіт з 31 грудня 2019 року до 31 грудня 2022 року.

"І ці три пункти пропуску не переходять зараз до Агентства відновлення. Кабмін сказав: нехай Митниця їх добудує", – пояснює Деркач.

Водночас досі кредитні кошти так і не були використані. Як зазначив Деркач, один з контрактів на розбудову пункту пропуску був розірваний, аби оновити кошторис з огляду на інфляцію. За іншими двома пунктами пропуску контракту досі немає, відтак оцінити, коли роботи будуть завершені і пункти також передадуть Агентству відновлення, неможливо.

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