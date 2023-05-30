Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

В "Укренерго" пояснили, що близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній, унаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго" в Telegram.

Наразі триває заживлення споживачів.

"Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" окремо наголосили, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у вівторок, 30 травня, у деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі.

У ДТЕК пояснили, що відключення електроенергії по всій країні пов'язані з спрацюванням автоматики через зниження частоти в енергосистемі.

Економічна правда