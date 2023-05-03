Іран захопив другий нафтовий танкер за тиждень

Іран захопив нафтовий танкер Niovi під панамським прапором – це вже другий нафтовий танкер за тиждень, який був захоплений країною.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву Військово-морських сил США.

Нафтовий танкер прямував з Дубая до порту Фуджейра в Оманській затоці, коли його захопили Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (IRGCN), йдеться в повідомленні ВМС США.

У заяві додається, що "десяток швидкохідних катерів ВМС Корпусу атакували судно посеред Ормузької протоки" і "змусили нафтовий танкер змінити курс" в напрямку іранських територіальних вод.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом транспортування нафти – приблизно третина всіх морських нафтових вантажів повинна проходити через вузьку протоку, що відокремлює Іран від арабських країн Перської затоки.

Niovi – це дуже великий нафтовий танкер (VeryLargeCrudeCarrier, VLCC), здатний перевозити понад 2 млн барелів. Судно експлуатувалося грецькою судноплавною компанією Smart Tankers. Наразі компанія не змогла встановити контакт з екіпажем з моменту захоплення танкера.

Іранські ЗМІ не повідомили причин захоплення, але інформаційне агентство Mizan процитувало слова генерального прокурора Тегерана, який заявив, що це сталося за рішенням суду.

У п’ятницю Іранські військово-морські сили також захопили нафтовий танкер Advantage Sweet під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці в міжнародних водах, який був зафрахтований американською компанією Chevron.

Американські чиновники у коментарі Financial Times заявили, що, на їхню думку, захоплення судна Advantage Sweet було помстою після того, як США заарештували вантаж іранської нафти за рішенням суду і перенаправили його до США.

Знімки, опубліковані ВМС США, свідчать про те, що на момент захоплення Niovi був порожній.

Попри загрозу зриву поставок нафти через захоплення танкерів, ці ризики поступаються занепокоєнням ринку щодо міцності глобальної економіки.



