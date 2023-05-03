В АРМА розповіли про два способи націоналізації виробника "Моршинської" Фрідмана

Арештовані активи виробника "Моршинської" IDS Ukraine врешті перейдуть у власність держави, але існує два способи передачі корпоративних прав.

Про це АРМА повідомило в коментарі LIGA.net.

У АРМА пояснюють, що перший спосіб – конфіскація у кримінальному провадженні, під час якого АРМА управляє активом на етапі арешту.

"Ми ним управляємо до конфіскації або до іншого рішення суду, наприклад скасування арешту і повернення власнику. У разі закінчення кримінальної справи в суді з обвинувальним актом щодо власників корпоративних прав, актив конфіскують у власність держави", – пояснили в АРМА.

Другим спосіб передачі активу у власність держави є стягнення на користь держави в межах санкційного механізму.

"Ймовірно, саме про цей механізм говорять в IDS Ukraine, оскільки він зараз активно використовується. Мін'юст подає заяву ВАКС, а ВАКС стягує активи відповідно до закону про санкції", – пояснили в АРМА.

Агентство наголосило, що бнаціоналізувати актив може націоналізувати лише держава, але в межах арешту це неможливо.

Також у АРМА додали, що навіть, якщо активи буде націоналізовано, вони все одно потраплять у власність держави і вже вона буде вирішувати, що з ним робит: чи ним буде продовжувати керувати управитель, чи держава забере і буде сама управляти або направить на приватизацію через Фонд держмайна.

Нагадуємо:

IDS Ukraine заявила про можливість націоналізації часток її підсанкційних акціонерів.

Раніше повідомлялось, що уомпанія "АльфаСтрахование" російського олігарха Міхаіла Фрідмана досі надає послуги Росгвардії та підрозділам, що забезпечують охорону президента РФ Владіміра Путіна.

Російський олігарх Міхаіл Фрідман в Україні опосередковано володіє мобільним оператором Київстар, групою IDS Ukraine (Моршинська, Миргородська, Borjomi) та Сенс-Банком (донедавна – Альфа-банк Україна).