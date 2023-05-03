"Нова пошта" відновила відправку продуктів у країни ЄС

"Нова пошта" відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС у зв'язку з тим, що уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон: шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки, хрусткі хлібці, сухарі та грінки, готові соуси, кетчупи, гірчицю, консерви з риби або рибної ікри - за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон - до 10 кг, уточнили в компанії.

При цьому заборонено відправляти: м'ясо, продукти тваринного походження; продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму; молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком); фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо; горіхи, насіння; каву, чай; рослинні олії; злаки та крупи й борошно, висівки з них; цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу; пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.



З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Нова пошта" призупинила прийом харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС через запровадження обмежень на імпорт і транзит на польській митниці.

Економічна правда