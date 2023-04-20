"Нова Пошта" призупинила відправку харчових продуктів до ЄС

нова пошта

"Нова пошта" призупинила прийом харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС через запровадження обмежень на імпорт і транзит на польській митниці.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

У компанії тимчасово не приймають будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС, через те, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України – цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, тощо.

"Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Фермери у сусідніх з Україною країнах почали скаржитися, що українське зерно фізично "витісняє" їхнє власне на дорогах, залізниці, у портах та на внутрішньому ринку.

Шість країн ЄС попросили блок допомогти зменшити надлишок зерна на ринку, та заявили, що українське зерно конкурує з їхніми виробниками і скорочує попит на місцеву продукцію.

Також фермери зі східних країн ЄС заявляють, що українське зерно знижує внутрішні ціни на ринку, і фермери втрачають свої прибутки.

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Економічна правда