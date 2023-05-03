Керівників Google, Microsoft і OpenAI запросили до Білого дому на нараду щодо безпеки ШІ

Керівники Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic зустрінуться з віце-президентом США Камалою Харріс та вищими посадовими особами адміністрації Байдена, щоб обговорити ключові аспекти штучного інтелекту (ШІ) у четвер, 4 травня.

Про це пише Reuters із посиланням на представника Білого дому.

У запрошенні зазначається, що президент США Джо Байден "очікує, що такі компанії, як ваша, повинні переконатися в безпеці своїх продуктів, перш ніж робити їх доступними для громадськості".

Занепокоєння щодо швидкозростаючої технології штучного інтелекту включає в себе порушення конфіденційності, упередженість і побоювання, що вона може сприяти поширенню шахрайства і дезінформації.

У квітні Байден заявив, що поки що невідомо, чи є ШІ небезпечним, але підкреслив, що технологічні компанії несуть відповідальність за безпеку своїх продуктів. За його словами, соціальні мережі вже продемонстрували, якої шкоди можуть завдати потужні технології без належних гарантій.

Адміністрація також шукає коментарі громадськості щодо запропонованих заходів підзвітності для систем штучного інтелекту, оскільки зростає занепокоєння щодо їхнього впливу на національну безпеку та освіту.

Компанії не відразу відповіли на запит агентства про коментарі.

ChatGPT, програма зі штучним інтелектом, яка нещодавно привернула увагу громадськості своєю здатністю швидко писати відповіді на широкий спектр запитів, зокрема, привернула увагу американських законодавців, оскільки стала найбільш швидкозростаючим споживчим додатком в історії з більш ніж 100 мільйонами активних користувачів щомісяця.

На зустрічі в четвер візьмуть участь голова адміністрації Байдена Джефф Зієнтс, заступник голови адміністрації Брюс Рід, радник національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної економічної ради Лаель Брейнард та міністр торгівлі Джина Раймондо.

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