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Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ

Середа, 3 травня 2023, 11:52 - Олексій Павлиш

Google Україна у партнерстві з Мінцифри запускає безоплатний навчальний курс про штучний інтелект "Основи AI".

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Штучний інтелект - це про можливості. З’явиться новий ринок, нові професії. Щоб бути конкурентним у світі, уже потрібно опановувати використання ШІ.

Завдяки курсу навчитеся застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду. Буде багато лекцій і воркшопів. А ще - індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній", - написав міністр.

За його словами, серед основних тем:

  • Що таке AI та для чого він потрібен
  • Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах - від маркетингу до управління закладами
  • Стратегії впровадження ML (machine learning - машинне навчання) у компанії
  • Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML
  • Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Навчання триватиме чотири тижні - з 16 травня до 8 червня 2023 року. Реєстрація - за посиланням.

"Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute", - додав Федоров.

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