Нардепи визначились із розміром доплат військовим: деталі

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Робоча група парламенту подала законопроєкт №9342 по доплатам військовим, що замінить поправки "про повернення 30 тисяч" до законопроєкту №8312.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у Telegram.

Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30–100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Також внесли норму по виплаті строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені і для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

"Тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці після лікування поранений одержує з.п. і ту винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис грн)", – зазначив нардеп.

Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2,35 тис грн на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки становитиме 10-30 тис грн і визначатиметься керівниками сектору безпеки і оборони України.

"Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету. В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам", – написав Железняк.

В законопроєкті є норми, не повʼязані з фінансуванням. Зокрема, пропонується не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.

Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

Детальніше в подкасті: Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?

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10 квітня Рада проголосувала за закон про порядок конфіскації майна росіян на користь ЗСУ.

У ході підготовки документу до другого читання, депутат Дмитро Разумков вніс правку, якою повертаються щомісячні доплати у 30 тисяч гривень для військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту.

Цю правку профільний комітет Ради відхилив через те, що вона не визначала достатніх джерел покриття нових видатків, які оцінюються Міністерством фінансів у 180 млрд грн до кінця року.

Пізніше у Мінфіні заявили, що для того аби профінансувати додаткові видатки у 180 млрд грн, доведеться суттєво збільшувати податки в Україні.

Коли ж цю правку винесли на підтвердження у залі парламенту, її підтримали 254 народні депутати, жоден нардеп не проголосував "проти", ще 18 – утрималися.

На наступний день після голосування народний депутат від фракції "Голос" та секретар Комітету ВРУ з питань бюджету Володимир Цабаль зареєстрував постанову про скасування ухваленого напередодні закону.

Без розгляду цієї постанови у залі парламенту, голова Верховної Ради не може підписати закон.

Економічна правда