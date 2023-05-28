Уряд Британії прагне обмежити ціни на основні продукти для боротьби з інфляцією

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Уряд Великої Британії прагне домовитися з супермаркетами про введення граничних цін на основні продукти харчування, такі як хліб і молоко, з метою подолання інфляції.

Про це повідомляє Telegraph.

Наразі пропозиції щодо граничних цін перебувають на "стадії розробки". Видання додає, що участь роздрібних торговців буде добровільною.

Ідея пропозиція з'явилася на тлі занепокоєння уряду щодо тиску на фінанси домогосподарств з боку інфляції та зростання вартості запозичень.

Прем’єр Британії Ріші Сунак зробив зниження споживчих цін центральним елементом урядової політики й пообіцяв знизити інфляцію до 5% до кінця року. У квітні рівень інфляції становив 8,7%, що нижче від більш ніж 10% на початку року.

У разі запровадження верхнього ліміту, це буде найбільша спроба контролювати ціни в супермаркетах з часів контролю, встановленого консервативним прем'єр-міністром Едвардом Хітом у 1970-х роках.

Нагадаємо:

Уперто високий рівень інфляції в Британії знизився минулого місяця менше, ніж очікувалося, а показник базового зростання цін, за яким пильно стежать, підскочив до 31-річного максимуму.