Прифронтові області отримали понад 40 тонн опор для відновлювальних робіт

Енергетики Запорізької та Миколаївської областей отримали понад 40 тонн опор для відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що Відповідне обладнання було надане Польщею.

"Міністерство енергетики України передало енергетикам прифронтових областей чергову партію обладнання для відновлювальних робіт. Зокрема АТ "Запоріжжяобленерго" отримало опори загальною вагою 21 тонну, а АТ "Миколаївобленерго" – вагою близько 20 тонн", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за останні два тижні з Польщі надійшло 13 вантажів допомоги загальною вагою понад 190 тонн. Серед них, зокрема, 82 генератори різної потужності.

Також міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що в постачанні допомоги важливу роль відіграє робота логістичного хабу rescEU у Польщі, який збирає гуманітарну допомогу з усієї Європи та швидко передає її в Україну.

Загалом, починаючи з березня 2022 року, до України надійшло 93 вантажі допомоги від польських партнерів загальною вагою понад 1,6 тисячі тонн.

Нагадаємо:

З початку війни Росії проти України у 2014 році українська енергосистема втратила сукупно 27 ГВт потужностей.





