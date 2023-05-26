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Канада розпочала розслідування щодо OpenAI через конфіденційність

П'ятниця, 26 травня 2023, 19:21 - Анастасія Жарикова

Канадські регулятори розпочинають спільне розслідування збору та використання даних OpenAI, засновника ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральний регулятор конфіденційності разом із колегами в Квебеку, Британській Колумбії та Альберті розслідує, чи отримав OpenAI згоду на збір, використання та розкриття особистої інформації через ChatGPT, повідомили в четвер в Офісі уповноваженого з питань конфіденційності Канади.

Канадське розслідування також перевірить, чи дотримувалася компанія свої зобов’язання щодо відкритості та прозорості, доступу, точності та підзвітності.

"Оскільки це активне розслідування, ніяких додаткових деталей немає", - повідомили в офісі комісара, додавши, що результати розслідування будуть оприлюднені.

Нагадуємо:

Гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив у середу, що компанія-розробник ChatGPT може розглянути можливість виходу з Європи, якщо не зможе відповідати майбутнім правилам щодо штучного інтелекту в ЄС.

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