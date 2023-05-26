Детективи НАБУ прийшли з обшуком до бізнесмена Хмельницького

Детективи НАБУ прийшли з обшуком додому до бізнесмена Василя Хмельницького.

Про це сам Хмельницький повідомив у Facebook.

За його словами, "цей візит правоохоронних органів до мене стосується справи, яка розслідується вже понад 4 роки".

За словами Хмельницького, йдеться про придбання землі у Києві нібито для будівництва школи для мешканців одного із ЖК за заниженою ціною.

"Ми з партнером придбали ділянку землі під будівництво нової сучасної школи. Для нас на 100% соціальний проєкт, не бізнес.

Ділянку ми придбали на відкритому аукціоні з дотриманням усіх можливих вимог, сплатили повну вартість (18,9 мільйонів гривень), та набули прав власника. Законність придбання та укладення Договору купівлі-продажу підтверджена судом. Але НАБУ вважає, що ціна занизька", - йдеться у позиції бізнесмена.

Він запевнив, що відповідно до містобудівної документації, за даною адресою не може бути розміщено комерційна чи житлова нерухомість. Тому з точки зору бізнесу ціна максимально можлива, додав Хмельницький.

Бізнесмен додав, що "нікуди не збирається виїжджати" та "готовий відповісти на всі питання".

За даними Forbes, Хмельницький посідає 29 місце у рейтингу найбагатших українців зі статками у 310 млн дол (дані 2021 року).

Серед його головних активів - фармацевтична компанія Biopharma, енергетична компанія UDP Renewebles, аеропорт "Жуляни", інноваційні парки у Києві, Харкові у Львові (проєкт Unit) та індустріальний парк у Білій Церкві. Також володів часткою у девелоперській компанії UDP.

Економічна правда