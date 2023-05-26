Французький виробник шин Michelin продав свої активи у Росії

Французький виробник шин Michelin оголосив про продаж активів у РФ своєму партнеру - дистриб'юторській компанії Power International Tires.

Про йдеться у заяві компанії.

У Michelin нагадали, що призупинили свою промислову діяльність у РФ 15 березня 2022 року.

"Компанія Michelin оголошує про підписання угоди з ТОВ "Пауер Інтернешнл Шини" про купівлю двох своїх місцевих компаній - ТОВ "Мішлен Росія Шина Мануфактуринг Компані" (МРТМК) та ТОВ "Камсо СНД". Відомий партнер Michelin, Power International Tires є одним з основних дистриб'юторів шин в Росії та має представництва по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода схвалена місцевими органами влади. При цьому збережуються 250 робочих місць, переважно в Давидово.

"Варіант передачі активів місцевому менеджменту не був можливим через значні труднощі, що перешкоджали автономізації цієї діяльності.

Усвідомлюючи той факт, що не всі співробітники можуть бути прийняті на роботу в Power International Tires, компанія Michelin дозволила тим, хто бажає залишити компанію на хороших умовах, зробити це", - додали в Michelin.

"Продаж діяльності в Росії знаменує собою важливий крок в історії Michelin, адже група була присутня в цій країні з 1997 року.

Всі витрати, пов'язані з припиненням діяльності в Росії, були віднесені на 2022 рік. Однак у травні 2023 року група визнає витрати, які оцінюються в кілька десятків мільйонів євро, що відповідають курсовим різницям", - йдеться у заяві.

Економічна правда