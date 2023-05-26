Світові зернотрейдери Viterra та Bunge обговорюють злиття - Reuters

Глобальний зернотрейдер Viterra веде переговори про злиття з американським конкурентом Bunge.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Співрозмовник розповів, що потенційна мегаугода змінить провідний рівень світових торговців зерном.

За словами джерел, структура угоди обговорюється обома сторонами.

Будь-яка угода буде ретельно перевірятися регуляторами, оскільки торгівля основними продуктами харчування, такими як пшениця, кукурудза та соєві боби, вже зосереджена між Bunge та трьома іншими великими гравцями викликає глобальні занепокоєння щодо продовольчої безпеки.

Торік Bunge був найбільшим експортером кукурудзи та сої з Бразилії. Viterra була третім за величиною експортером кукурудзи та сьомим постачальником сої.

Злиття з Viterra також підніме Bunge з виручкою у 2022 році у розмірі 67,2 млрд дол, наблизивши її до найближчого публічного конкурента у сфері агробізнесу Archer-Daniels-Midland Co, обсяг продажу якого минулого року становив майже $102 млрд.

Зазначається, що злиття з Bunge вивело б Viterra в число провідних світових продавців зерна з доступом до експортних терміналів у США, одному з найбільших виробників і постачальників зерна.

Нагадуємо:

Російський підрозділ глобального зернового трейдера Viterra - "Вітерра Рус" - продовжить роботу в РФ під новою назвою - операційний бізнес Viterra в РФ планують передати місцевому менеджменту.