TikTok тестує чатбот зі штучним інтелектом Tako

Платформа соцмереж TikTok тестує чатбот зі штучним інтлектом (ШІ), який може спілкуватися з користувачами про короткі відео та допомагати їм знаходити контент.

Про це пише Reuters із посиланням на ізраїльську компанію Watchful Technologies, яка займається відстеженням додатків.

Watchful Technologies заявила, що виявила чат-бот зі штучним інтелектом під назвою Tako в деяких версіях додатку TikTok на мобільних пристроях Apple.

"Скріншоти та відео, якими Watchful поділилася з Reuters, показують, що чат-бот займає помітне місце в інтерфейсі програми у вигляді іконки у формі привида, яку користувачі можуть натискати під час перегляду відео, щоб вести текстові розмови та отримувати допомогу в пошуку контенту", - пише агентство.

Відповідаючи на запитання про Tako, представник TikTok сказав, що платформа завжди досліджує нові технології.

"На окремих ринках ми тестуємо нові способи пошуку на TikTok, і ми з нетерпінням чекаємо на досвід нашої спільноти, оскільки ми продовжуємо створювати безпечне місце, яке розважає, надихає на творчість і розвиває культуру", - сказав речник.

Reuters нагадує, що запуск чатбота ChatGPT від OpenAI спричинив гонку в галузі ШІ.

У квітні американські ЗМІ повідомляли, що TikTok експериментує з інструментом генеративного ШІ, щоб дозволити користувачам створювати аватари.

"Китайська материнська компанія ByteDance працює над великою моделлю ШІ, повідомляють китайські ЗМІ, але наразі вона не пропонує функції чатбота на своєму китайському еквіваленті TikTok, Douyin", - додає агентство.

Минулого місяця TikTok подав заявку на реєстрацію торгової марки "TikTok Tako" в категорії "комп'ютерне програмне забезпечення для штучного відтворення людської мови і тексту" в Бюро патентів і торговельних марок США.

Дослідник Watchful Даніель Бучук повідомив, що його команда почала знаходити посилання на Tako в деяких версіях додатку TikTok на початку цього місяця, в тому числі в тестовій версії на пристроях iOS в США.

Watchful відстежує пристрої в різних країнах, але не зміг встановити, на яких саме ринках TikTok проводив свої тести.

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