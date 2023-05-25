Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду"
Київрада на засіданні 25 травня створила тимчасову контрольну комісію для перевірки ПрАТ "ХК Київміськбуд" та інформації, оприлюдненої у нещодавньому розслідуванні проєкту Bihus.info.
За таке рішення проголосували 80 депутатів Київради.
При цьому основним завданням комісії буде перевірка інформації з розслідування Bihus.info "Президентський люкс" та інших відкритих джерел, а також внесення пропозицій щодо діяльності "Київміськбуду".
Проєкт рішення про створення комісії подали 23 травня, долучивши до нього скріншоти з розслідування.
Головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.
Нагадаємо:
Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що виведену землю "Київміськбуду", яка на 80% належить територіальній громаді Києва у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.
Економічна правда