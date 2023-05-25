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Київрада створила тимчасову комісію для перевірки "Київміськбуду"

Четвер, 25 травня 2023, 16:59 - Олексій Павлиш

Київрада на засіданні 25 травня створила тимчасову контрольну комісію для перевірки  ПрАТ "ХК Київміськбуд" та інформації, оприлюдненої у нещодавньому розслідуванні проєкту Bihus.info.

За таке рішення проголосували 80 депутатів Київради.

При цьому основним завданням комісії буде перевірка інформації з розслідування Bihus.info "Президентський люкс" та інших відкритих джерел, а також внесення пропозицій щодо діяльності "Київміськбуду".

Проєкт рішення про створення комісії подали 23 травня, долучивши до нього скріншоти з розслідування.

Головою комісії буде депутат Владислав Андронов від УДАРу.

Нагадаємо:

Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що виведену землю "Київміськбуду", яка на 80% належить територіальній громаді Києва у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.

Економічна правда

Київ Київміськбуд нерухомість
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