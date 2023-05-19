Виведену землю "Київміськбуду" у Козині забудували родичі й партнери Кушніра – ЗМІ

Виведену землю "Київміськбуду", яка на 80% належить територіальній громаді Києва у Козині, на якій раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами родичі та оточення президента холдингу Ігоря Кушніра.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За словами журналістів, йдеться про майже 2 гектари, які раніше перебували в комунальній власності.

"На початку 2000-их Київрада передала цю ділянку дочірньому підприємству "Київміськбуду" – "Екос"- для експлуатації та обслуговування бази відпочинку. У 2013-му, через рік після призначення Ігоря Кушніра президентом компанії, базу продали приватній компанії "Лісоргбуд", створеній за місяць до операції.

Серед засновників "Лісоргбуду" тоді була тітка дружини Кушніра Оксани. Землю ж під нерухомістю фірма отримала в оренду. Нині на ній вже звели ряд будинків, власниками яких значиться близьке оточення Ігоря Кушніра", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, двоповерховим маєтком на понад 400 квадратів володіє землячка Кушніра Лариса Ільченко, родом з Кременчука.

"Там Ільченко була зареєстрована як ФОП, займалася "наданням послуг мобільного харчування", а потім опинилася серед власників "Лісоргбуду" разом з тіткою дружини президента "Київміськбуду". Будинок недавно виставляли на продаж і оцінили його у 100 мільйонів гривень", - з'ясували розслідувачі.

Журналісти також виявили, що ще одним будинком на понад 600 квадратів на території "бази відпочинку" володіє Наталія Чухлеб - дружина брата Оксани Кушнір.

"Третій маєток площею близько 400 квадратних метрів записаний на Володимира Криворучка, також родом із Кременчука. Там Криворучко раніше керував компанією Кушніра, цим же, по суті, займається і нині у Києві - опікується структурами родини Кушнірів", - додають в Bihus.Info.



Водночас ще один будинок на 450 квадратних метрів записаний на Ольгу Телятник, теж з Кременчука. Її чоловік Руслан Телятник з 2016 року очолює дочірнє підприємство "Київміськбуду" - "Київтранспарксервіс 1".

При цьому будинок на 400 квадратів записаний на Ларису Федорченко з Кременчука.

"Жінка є родичкою Руслана Федорченка - депутата Кременчуцької міської ради, а також директора компанії "Расмус" з орбіти Ігоря Кушніра та народного депутата Вадима Столара, який обирався в парламент від ОПЗЖ. "Расмус" у попередні роки "світилася" у київських будівельних скандалах", - йдеться у матеріалі.

Так, у коментарі журналістам Федорченко заявила, що на маєток у Козині заробила самостійно.

"Я продала тут квартиру, наследство, мамин дом, квартиру бабушкину… Робили в селі як прокляті, заробляли копєйки, на базарі продавали що вирощували", - заявила вона.

Розслідувачі виявили також, що ще одним маєтком на території володіє Тетяна Фидря з Кременчука - раніше вона була серед засновників компаній, які згодом переходили до дружини Кушніра Оксани.



А будинок на 300 квадратів, йдеться у розслідуванні, записаний на Світлану Кулакову з Харківщини. її син - Віталій Кулаков - адвокат, який представляв в судах інтереси "Київміськбуду".



"Загальна вартість всіх котеджів тут може перевищувати 3.5 мільйони доларів. Будівельні роботи нині на фінішній прямій і на території журналісти побачили значну активність робітників.

Цікаво, що на об’єктах самого "Київміськбуду" в Києві така активність відсутня", - підкреслюють журналісти.

Самого Кушніра журналісти УП торік помітили у Відні.

Економічна правда