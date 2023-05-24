Простій суден через "морський" саботаж Росії коштував фермерам понад $1 мільярд – асоціація

Внаслідок саботажу Росією роботи "зернової ініціативи" Україна зазнала збитків понад 1 млрд дол через простій суден у чергах.

Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що ці кошти фактично не отримали українські сільгоспвиробники.

"Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі", - пояснив він.

Як раніше писала ЕП, вартість простою судна залежить від його тонажності і вантажу. Проте приблизна вартість одного дня простою середнього за розмірами судна становить 20 тис дол, тобто близько 600 тис дол за місяць черги.

Хоча фактично за це платить трейдер, згодом він закладає ці витрати в закупівельну ціну для фермерів, внаслідок чого останні недоотримують і без того необхідні кошти для фінансування своєї роботи.

Більше про наслідки російського саботажу для українських аграріїв читайте у статті: Скорочений робочий день та суцільні "чаювання". Як Росія намагається зірвати зернову угоду

Нагадуємо:

Російська сторона вже майже місяць блокує вхідний флот на порт "Південний". Також 14 стивідорів порту "Південний" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням допомогти розв’язати питання зі саботажем РФ порту.