Заступник голови Центробанку РФ досі не під санкціями. Він займається фінансуванням військових

Заступник голови Центробанку Росії Сєргей Бєлов досі уникає санкцій західних держав – на нинішній посаді займається фінансуванням військових частин окупантів.

Про це пише Bloomberg.

На посаді заступника голови Центробанку РФ Бєлов відповідає за так звані "польові установи", які фактично направляють фінансування з державного бюджету на бойові частини. Хоча на більшість топпосадовців РФ, зокрема – голову Центробанку Ельвіру Набіулліну були накладені міжнародні санкції, Бєлов їх досі уникає.

Бєлов отримав свою посаду у травні минулого року. Він – випускник економічної академії Міністерства оборони, і раніше керував відділом центрального банку РФ в окупованому українському Севастополі.

"Польові установи" ЦБ РФ здійснюють банківські операції в обхід комерційних кредиторів, аби уникнути розголошення державної таємниці. За російськими законами вони є родом військ, на який поширюються військові статути.

У Банку Росії функціонує майже 90 таких установ, призначених для роботи поблизу прифронтових підрозділів. Вони задовольняють банківські потреби від відкриття поточного рахунку чи обробки зняття готівки до грошових переказів і випуску власних платіжних карток.

Нижня палата російського парламенту також ухвалила в березні проект закону про передачу відповідальності за виплату заробітної плати та грошового забезпечення всім особовим складом збройних сил польовим установам і кредиторам, обраним урядом, для забезпечення безпеки даних про військових.

Коли Росія частково окупувала чотири українські області, "польовим установам" також доручили управляти бюджетними ресурсами для жителів окупованих агресором територій. У лютому Бєлов також був присутній на нараді в окупованому Маріуполі щодо "надання фінансових послуг".

Більшу частину своєї кар'єри Бєлов він провів у ЦБ РФ, починаючи зі "старшого касира" в "польових установах" та був нагороджений російським орденом "За військові заслуги".

Сєргєй Дубінін, голова Центрального банку Росії з 1995 по 1998 рік, описав такі "польові установи" як "посередника між виділеними бюджетними коштами і реальними військовими підрозділами".

Хоча Бєлов досі не знаходиться під західними санкціями, Україна їх наклала 19 жовтня торік.

Як повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Бєлов "здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії, котрий ініцїював військові дії і геноцид цивільного населення в Україні".

Нагадуємо:

У січні цьогоріч Служба безпеки повідомила про підозру голові Центробанку РФ Ельвірі Набіулліній через її участь у фінансуванні військових угруповань країни-агресора.

Служба безпеки встановила, що саме Набіулліна організувала запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Для цього російська посадовиця дала вказівку щодо відкриття "філій" підконтрольного Кремлю "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Британія та США у вересні запровадили санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.