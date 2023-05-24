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Netflix дозволив ділитися паролем з іншими користувачами, але за додаткову плату

Середа, 24 травня 2023, 12:46 - Анастасія Жарикова

Стримінговий сервіс Netflix розширив заходи боротьби з спільним використанням паролів у США та понад 100 країнах.

Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія попередила, що облікові записи користувачів не можуть передаватися безкоштовно за межі їхніх домівок.

"Обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю. Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були — вдома, у дорозі, у відпустці — і скористатися новими функціями, такими як "Передача профілю" та "Керування доступом і пристроями"", - додали в компанії.

Відтепер користувачі Netflix зможуть ділитися паролями від свого облікового запису, але кожен новий учасник коштуватиме додаткові 7,99 дол на місяць.

Нагадуємо:

У лютому Netflix вслід за забороною ділитися паролями у Південній Америці запровадив обмеження на обмін паролями ще в чотирьох країнах: Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

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