Netflix дозволив ділитися паролем з іншими користувачами, але за додаткову плату

Стримінговий сервіс Netflix розширив заходи боротьби з спільним використанням паролів у США та понад 100 країнах.

Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія попередила, що облікові записи користувачів не можуть передаватися безкоштовно за межі їхніх домівок.

"Обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю. Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були — вдома, у дорозі, у відпустці — і скористатися новими функціями, такими як "Передача профілю" та "Керування доступом і пристроями"", - додали в компанії.

Відтепер користувачі Netflix зможуть ділитися паролями від свого облікового запису, але кожен новий учасник коштуватиме додаткові 7,99 дол на місяць.

Нагадуємо:

У лютому Netflix вслід за забороною ділитися паролями у Південній Америці запровадив обмеження на обмін паролями ще в чотирьох країнах: Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

Читайте також: Король серіалів: як Netflix став гігантом кіноіндустрії