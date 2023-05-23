Шмигаль розповів, скільки земель вже засіяли та як просувається розмінування

В Україні вже засіяли сільськогосподарськими культурами 10 мільйонів гектарів з запланових 13 мільйонів гектарів, також триває робота з розмінування угідь.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Попри всі труднощі, вже засіяно більше 10 мільйонів гектарів. Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 мільйонів", - сказав він.

Глава уряду наголосив, що це повною мірою задовольняє внутрішню потребу українського ринку й залишає значний простір для експорту та підтримки економіки.

"Ще один виклик і для аграріїв, і для всієї країни – це мінна небезпека. Розмінування визначене як один із наших ключових пріоритетів для відновлення на цей рік. Створено спеціальний відповідальний орган. Залучаємо кошти, техніку та технології, аби процес просувався швидше", - додав Шмигаль.

За його словами, зараз вдалося обстежити вже 110 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Прем’єр додав, що розмінування, особливо у прифронтових регіонах, дозволяє проводити там посівну та повертати життя у громади.

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Кабінет міністрів відкрив для Міністерства економіки спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування.