TikTok оскаржить в суді заборону соцмережі в першому штаті США

TikTok подав позов до суду з метою оскаржити заборону соцмережі для жителів штату Монтана в США.

Про це пише ВВС.

Позов був поданий у понеділок після того, як минулого тижня Монтана стала першим штатом США, який запровадив повну заборону на платформу, що належить китайській компанії.

У своїй заяві TikTok заявив, що ця заборона суперечить американським законам про свободу слова.

"TikTok опинився під пильною увагою влади по всьому світу через побоювання, що дані можуть бути передані китайському уряду.

У позові, поданому в понеділок до окружного суду штату Монтана, йдеться про те, що компанія вимагає скасувати "незаконну" заборону", - пише видання.

"Ми оскаржуємо неконституційну заборону TikTok в Монтані, щоб захистити наш бізнес і сотні тисяч користувачів TikTok в Монтані. Ми віримо, що наш юридичний виклик переможе на основі надзвичайно сильного набору прецедентів і фактів", - йдеться в заяві прес-секретаря компанії.

У скарзі компанії йдеться про те, що заборона "неконституційним чином закриває форум для виступів для всіх спікерів у додатку".

Заборона має набути чинності в січні 2024 року. Вона зробить незаконною пропозицію TikTok для магазинів додатків, але не забороняє людям, які вже мають TikTok, користуватися ним.

TikTok заявляє, що має 150 мільйонів американських користувачів. Хоча за останні роки база користувачів додатку розширилася, він все ще користується найбільшою популярністю серед підлітків і користувачів у віці 20 років.

Однак у політичних колах США існують побоювання, що TikTok може становити загрозу національній безпеці.

Платформа соціальних мереж належить китайській компанії ByteDance. ByteDance неодноразово заперечувала, що перебуває під контролем китайського уряду.

У позові також стверджується, що штат Монтана перевищив свої повноваження, втручаючись у дані користувачів і національну безпеку, що є компетенцією федерального уряду.

Юристи уряду Монтани раніше заявляли, що очікують судових позовів і готові захищати заборону в судах.

Нагадаємо:

Штат Монтана у США став першим у країні, який заборонив китайську платформу TikTok від компанії ByteDance.

Економічна правда