У США перший штат заборонив TikTok

Штат Монтана у США став першим у країні, який заборонив китайську платформу TikTok від компанії ByteDance.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідний закон про заборону роботи TikTok на території штату у середу підписав губернатор Монтани Ґреґ Джанфорте. Таким чином у штаті хочуть захистити жителів від ймовірного збору даних з боку Китаю.

Монтана стала першим штатом США, який заборонив популярний додаток для коротких відео від китайської компанії ByteDance.

Так, компаніям Google і Apple буде заборонено пропонувати TikTok у своїх магазинах на території штату, але не накладатиме жодних санкцій на осіб, які користуються застосунком. Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року.

Раніше TikTok заявив, що новий закон "порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою (до Конституції США – ЕП), незаконно забороняючи TikTok", і заявив, що "продовжить працювати над захистом прав користувачів в Монтані і за її межами".

У останні роки TikTok, який налічує понад 150 мільйонів користувачів у США, зіткнувся з дедалі частішими закликами законодавців і чиновників заборонити додаток по всій країні через побоювання щодо потенційного впливу китайського уряду на платформу.

Але досі заклики заборонити TikTok по всій країні або надати адміністрації Байдена нові повноваження для боротьби з TikTok чи його заборони в Конгресі не просунулися.

На території штату Монтана заявили, що TikTok може зіткнутися зі штрафами за кожне порушення і додатковими штрафами в розмірі 10 тис доларів в день, якщо він порушуватиме заборону. Магазини Apple і Googl також можуть бути оштрафовані на 10 тис доларів за кожне порушення в день, якщо вони порушать заборону.

Спроба колишнього президента Дональда Трампа заборонити нові завантаження TikTok і WeChat за допомогою наказу Міністерства торгівлі у 2020 році була заблокована кількома судами і так і не набула чинності.





