ЄС хоче розширити схему спільних закупівель на водень та інші критичні товари

Євросоюз хоче розширювати схему спільних закупівель, яка наразі працює для закупівель газу, на інші критично важливі для блоку товари після успішних торгів в рамках першого раунду роботи схеми.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що кілька провідних енергетичних компаній взяли участь у першому раунді спільних закупівель газу, який задовольнив попит на 10,9 млрд кубометрів. Це понад 80% від запланованих на кінець року 13,5 млрд кубометрів.

Серед учасників були французька компанія Engie, норвезька державна компанія Equinor і швейцарська Axpo, а також французька TotalEnergies. Крім того, український "Нафтогаз" приєдналася до раунду як покупець газу. Інші компанії, такі як італійська Eni, заявили, що планують взяти участь у наступному раунді тендерів.

Єврокомісар, відповідальний за газову платформу, Марош Шефчович, назвав цей результат "значним успіхом", попри те, що обсяг газу, виставлений на торги, становить лише малу частину від загального споживання в ЄС. За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік воно становитило 360 млрд кубометрів. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 40% цього обсягу надходило з Росії.

"Ми були дуже вражені сукупним попитом навіть у першому раунді, і особливо тим, що в результаті ми отримали надлишок запропонованого газу", - зазначив Шефчович. Загалом, постачальники запропонували 18,7 млрд кубометрів газу, але не всі вони знайшли покупців через умови контракту або через цінові питання. За його словами, 110 покупців енергоресурсів взяли участь у закупівлях.

Тепер у ЄС готуються розширювати спільні закупівлі і на інші критичні товари. Наприклад, водню чи мінеральних ресурсів, які є критично важливими для зелених технологій – у вітровій та сонячній енергетиці чи виробництві акумуляторів.

Шефчович сказав, що газова схема стане проєктом для "нового ринку" критично важливих матеріалів, а також водню, який допоможе декарбонізувати енергоємні галузі промисловості. За його словами, декілька компаній з Близького Сходу вже висловили зацікавленість у постачанні водню.

Цього року ЄС проведе ще чотири раунди спільних закупівель газу.

Нагадуємо:

Єврокомісія в середу, 10 травня, оголосила перший тендер на колективну закупівлю природного газу в рамках зусиль з диверсифікації постачання енергоресурсів.