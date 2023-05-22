На Миколаївщині запустили нову вітрову електростанцію

Тилігульська ВЕС ДТЕК

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова запустила в роботу Тилігульську вітрову електростанцію на Миколаївщині потужністю 114 МВт.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Наразі запущена лише перша черга – це 19 турбін зі встановленою потужністю 114 МВт, які виробляють до 390 тисяч кВт-год електроенергії на рік.

У компанії кажуть, що вже заклали фундаменти для встановлення ще 64 турбін в рамках другої черги будівництва Тилігульської ВЕС. Передбачається, що після завершення робіт потужність ВЕС становитиме 500 МВт. Це зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі, додали у ДТЕК, і дозволить зменшити викиди вуглецю на 400 тисяч тонн щорічно.

Будівництво другої черги коштуватиме 450 млн дол, і покриття цієї суми залежить від фінансування переважно від іноземних інвесторів та від підтримуваних державами міжнародних фінансових установ.

Нагадуємо:

Компанія вирішила будувати Тилігульську ВЕС у 2020 році в рамках стратегії щодо розширення портфеля відновлюваних джерел енергії. Основу ВЕС заклали наприкінці 2021 року, проте з початком великої війни РФ проти України будівництво зупинили.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК планує навесні завершити будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт.