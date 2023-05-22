Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом до кінця року

"Укрзалізниця" до кінця року завершить проєктування будівництва 1435-мм колії (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова на ділянці Мостиська-Скнилів.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Плануємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії завширшки 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво ділянки Мостиська-Скнилів. Наразі вже маємо техніко-економічне обґрунтування. Плануємо завершити проєктування будівництва у 2023 році", – розповів він.

Лященко додав, що реалізація цього проєкту надасть змогу організувати сполучення євроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня.

Нагадуємо:

У квітні "Укрзалізниця" успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

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