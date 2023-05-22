Німецький виробник шин Continental продав завод у Росії

Німецький виробник шин Continental, який володіє заводом шин у російській Калузі, закрив угоду з продажу заводу - покупцем виступив російський холдинг S8 Capital російського бізнесмена Армена Саркісяна, що займається держлотереями.

Про це пише BILD.

Вартість угоди не розглошується.

Зазначається, що завод відкрили в червні 2014 року, створивши близько 1100 робочих місць. На заводі виробляли автомобільні шини і різні комплектуючі.

"Як і багато інших європейських фірм, Continental оголосила про відхід із Росії після початку війни в Україні.

У 2014 році Continental повідомляла, що інвестувала в завод 24 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Німецький виробник шин Continental у березні 2023 року заявив, що знаходиться на просунутій стадії продажу своїх російських активів.

Раніше повідомлялось, що після російського вторгнення в Україну компанія закрила свою фабрику в Калузі, але незабаром була змушена тимчасово її відкрити.

"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від обслуговування місцевого попиту", – заявляли в компанії.

Економічна правда