Continental відновив виробництво шин у Калузі
Німецький виробник автомобільних шин Continental тимчасово відновив виробництво на заводі у російському місті Калуга.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.
У заяві йдеться, що такий крок компанія зробила, побоюючись "кримінально-правових наслідків" у разі невиконання зобов'язань.
"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться з серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від задоволення місцевого попиту", – заявили в компанії.
З якими звинуваченнями може потенційно зіткнутися керівництво компанії у Росії, у заяві не сказано.
Російські шинні заводи почали зупиняти роботу через проблеми з логістикою. Припинили випуск Michelin, Bridgestone та Continental. Також про зупинення роботи повідомили виробник шин Pirelli. Фінська Nokian Tyres попередила, що санкції ЄС ускладнять продаж шин у Росії.
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