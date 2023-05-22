Рублі на рахунках українців у банках заморожено після початку великої війни: НБУ ще думає, що з ними робити

У Національному банку України опрацьовують варіанти дій із залишками грошей українців на банківських рахунках у російських та білоруських рублях. Через обмеження та санкції, власники рахунків не можуть їх конвертувати в іншу валюту та знімати з рахунків.

Про це Нацбанк повідомив у відповідь на запит "Економічної правди".

"Національний банк опрацьовує проблеми, пов’язані з блокуванням коштів у російських рублях на кореспондентських рахунках банків в інших банках, а також на рахунках клієнтів у банках, з урахуванням необхідності здійснення опору фінансовій окупації, заборони на території України готівкового і безготівкового обігу російських рублів, білоруських рублів та в контексті санкційної політики держави", — зазначили у регуляторі.

Там підкреслюють, що остаточне рішення щодо залишків на рублевих рахунках, потребуватиме ґрунтовної оцінки потенційних наслідків.

Ухвалювати яке-небудь рішення щодо рахунків у російських та білоруських рублях, у майбутньому будуть на загальнодержавному рівні, аби воно узгоджувалося із загальною політикою держави щодо РФ та Білорусі.

Редакція ЕП також запитала у Нацбанку про те, скільки саме коштів українці тримали на рахунках у банках до початку повномасштабного вторгнення і скільки таких рахунків було відкрито загалом. У відповідь в НБУ назвали такі відомості "інформацією, яка не підлягає розголошенню" в умовах воєнного стану.

Нагадаємо:

Ввечері 24 лютого 2022 року НБУ ухвалив рішення, яким заборонив банкам проводити будь-які валютні операції з російськими та білоруськими рублями. Фактично, з того часу усі ці кошти було заморожено, адже власники таких рахунків не можуть ані зняти їх, ані конвертувати в іншу валюту.