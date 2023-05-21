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Розблокування портів Миколаєва збільшить експорт зерна вдвічі – Міністр агрополітики

Неділя, 21 травня 2023, 10:31 - Ігор Пилипів

Україна може збільшити експорт зерна, за умови розблокування портів Миколаєва.  

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами велике значення має Миколаїв, оскільки він співставний по розмірах з портами Великої Одеси. Його розблокування приблизно вдвічі може збільшити експорт для України, здешевити логістику, відповідно, українські аграрії отримають більше грошей.

"Важливе відкриття не тільки Миколаєва, а й кількість суден, яка пропускаються на Босфорі, була достатньою. Тому що, якщо їх буде недостатньо, не важливо, скільки портів будуть відкритими, це нічого не дасть" – підкреслив Сольський.

Також міністр додав, що важливо говорити про тих людей, які готові працювати на цих суднах, оскільки фактор небезпеки залишається суттєвим.

Нагадаємо:

Україна може розглянути дозвіл на транзит російського аміаку через свою територію для експорту за умови, якщо до зернової угоди буде включена більша кількість портів та товарів.

зерно експорт Мінагрополітики
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