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В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком

Субота, 20 травня 2023, 17:35 - Ігор Пилипів

Аграрне виробництво України у 2023 році знизиться на 10% у порівнянні з минулим роком. 

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства. 

За його словами, український агросектор показав, що може швидко адаптувався до роботи в умовах війни навіть попри втрату виробництва.

"У 2023 році аграрне виробництво знизиться на 10% у порівнянні з  2022, проте буде збережено продуктивність виробництва, експорт продукції та робота внутрішнього ринку" – сказав Висоцький під час дискусії з представниками французького бізнесу на тему "Стійкість економіки України: фокус на агросектор та логістику", яка відбулась у Києві. 

Крім того, протягом останніх кількох тижнів важливим залишається питання збереження експорту української продукції. Через обмеження в роботі зернового коридору Україна експортує більше агропродукції в напрямку ЄС.  

Заступник міністра додав, що рішення Єврокомісії про пролонгацію ще на рік нульового мита на експорт з України є дуже позитивним сигналом і підтримкою. 

Нагадаємо:

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.



агросектор Мінагрополітики
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