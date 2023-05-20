Управління ШІ: лідери G7 уклали угоду про створення "Хіросімського процесу"

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Лідери країн "Великої сімки" погодилися в рамках "Хіросімського процесу" провести обговорення та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійності штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідні питання уряди мають обговорити на рівні кабінетів міністрів і представити результати до кінця року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав до співпраці в напрямку безпечного транскордонного потоку даних, пообіцявши зробити фінансовий внесок у ці зусилля.

Зазначається, що заклик до посилення регулювання перегукується із закликами лідерів промисловості та урядів у всьому світі після того, як ChatGPT від OpenAI розпочав перегони між компаніями, щоб швидше розвинути технологію.

"Побоювання полягають у тому, що досягнення, які можуть створювати текст, що звучить як людська мова, а також генерувати зображення і відео, якщо дозволити їм розвиватися безконтрольно, можуть стати потужним інструментом дезінформації та політичної дезорганізації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнає, що одним з його "найбільших занепокоєнь" є потенціал штучного інтелекту впливати на вибори у США наступного року.