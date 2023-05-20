США вирішили зняти санкції з російського бізнесмена вперше з початку великої війни

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Міністерство фінансів США вперше з початку великої війни виключило зі списку санкцій російського бізнесмена Анатолія Карачинського.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство не пояснило причин виключення Карачинського із санкційного списку.

Під санкції США співзасновник групи IBS Анатолій Карачинський потрапив у квітні 2021 року як член наглядової ради банку "Откритіє".

Після потрапляння під санкції Карачинський вийшов з ради директорів банку "Откритіє" та IBS, і продав свої акції менеджменту.

Російський бізнесмен також перебуває під українськими санкціями.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 травня, підписав укази про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, серед яких компанія VS Energy International NV, колишній депутат Андрії Деркач та донька міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва.

Економічна правда.