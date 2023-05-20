На міжбанку НБУ здійснив продаж резервів на майже 392 мільйонів доларів

Національний банк за тиждень з 15 по 19 травня продав на міжбанківському валютному ринку майже 392 млн доларів, а купив натомість 11,6 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанку 391,96 млн. Минулого тижня регулятор продав 552,21 млн доларів, що на 160 млн доларів більше, ніж тепер.

При цьому регулятору вдалося дещо збільшити купівлю валюти до майже 44 млн дол за останні три тижні.

Від початку 2023 року Нацбанк викупив в резерви 9,836 млрд доларів та продав 108,9 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) оголосив про пом'якшення валютних обмежень у сфері страхування та уточнення порядку проведення операцій, пов’язаних зі сплатою іноземним інвесторам відсотків за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП).