Росія готує перший штраф для WhatsApp через невидалення "забороненого" контенту

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Месенджеру WhatsApp загрожує максимальний штраф у розмірі 4 млн рублів (близько 51 тис дол) після того, як він проігнорував вимогу російської влади та не видалив "заборонений" контент.

Про це пише Reuters.

Попри те, що WhatsApp минулого року був заборонений в РФ, месенджер все ще користується популярністю серед росіян.

Наразі невідомо, яку саме інформацію WhatsApp нібито не видалив. Зазначається, що адміністративну справу порушив регулятор зв'язку "Роскомнадзор".

Додається, що на початку вторгнення РФ запровадила нові жорсткі закони про військову цензуру, згідно з якими технологічні компанії, зокрема Google, Wikipedia і Discord, були оштрафовані.

Нагадаємо:

У РФ Роскомнадзор заборонив рекламу компанії Google LLC та її продуктів, а також зобов'язав пошукові мережі інформувати користувачів про порушення законодавства РФ компанією.