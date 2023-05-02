Новини 2 травня: заборона імпорту агротоварів, новий закон по виплатах військовим

Про виплати військовим. Очільники Сил оборони розкритикували правку до закона, якою раніше спробували повернути військовим виплати у 30 тис грн, та пропонують зібрати робочу групу для створення нового закону про оплату праці військовослужбовців.

Про імпорт агротоварів. Європейська комісія у вівторок ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Про націоналізацію банку Фрідмана. Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Зокрема, документ не підтримала фракція "Європейська солідарність".

Про "зернову угоду". Переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановані на середу, і в них візьмуть участь усі сторони переговорів.

Про ризик дефолту у США. Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.

Ексклюзив ЕП

Не всі покупці злякалися. Як ринок землі оговтується від великої війни

До довоєнних масштабів обсяги продажу землі ще не наблизилися, але ринок працює і поступово відновлюється. Де наразі найдорожча земля та як на ціни впливає лінія фронту.