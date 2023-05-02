Туристична галузь у 1 кварталі сплатила на 29% менше податків, ніж торік

За перші три місяці 2023 року представники туристичної галузі сплатили податків на 29% менше (383 млн 221 тис грн), ніж за аналогічний період у 2022 році, коли бюджету надійшло 540 млн 406 тис грн.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ).

У порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році падіння становить 39% - тоді в казну держави від тургалузі було перераховано 629 млн 135 тис грн.

На 34% зменшилась загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб зменшилася на 35%, а фізичних - на 34%. Якщо порівнювати цей показник з першим кварталом 2021 року, то загальне зменшення склало 38% - юридичні особи на 44%, фізичні на 36%.

"Найбільша частка надходжень до держбюджету - 61% сплачена готелями - 233 млн 693 тис грн.

"Однак ця сума все ж на 22% менша за аналогічний період 2022 року (299 млн 782 тис грн) і на 41% менша за той же період у 2021 році (394 млн 576 тис грн)", - йдеться у повідомленні.

При цьому за перші три місяці цього року на 48% зменшилася частка сплаченого податку від діяльності турбаз та дитячих таборів відпочинку. У бюджет від цих засобів розміщення надійшло 25 млн 652 тис грн податку проти 49 млн 112 тис грн за перші три місяці минулого року. Якщо порівнювати цей же період з аналогічним у 2021 році, то податкові надходження впали на 78%.

Водночас зафіксовано невеликий приріст сплачених податків (на 20% ) від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів. Однак в порівняні з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися на 67%.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів, перший квартал року завжди характеризується найнижчими податковими надходженнями від тургалузі, оскільки туристичний сезон в Україні починається в травні і закінчується в листопаді.

Нагадаємо:

За воєнний 2022 рік сума туристичного збору скоротилась на 24% порівняно з 2021 роком - із 235,5 млн грн до 178,9 млн грн.

Надходження до державного бюджету від туристичної галузі впродовж трьох кварталів року скоротились майже на 34%, порівняно з аналогічним періодом торік.

Економічна правда